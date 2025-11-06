Juventus-Torino, i precedenti tra le due squadre

La Juventus, scenderà in campo sabato 8 novembre, per disputare il primo derby stagionale contro il Torino. Il match valido per l’undicesima giornata di Serie A, si giocherà all’Allianz Stadium. Calcio d’inizio ore 18:00.
Il club bianconero nel frattempo, tramite il proprio sito ha analizzato i precedenti tra le due squadre. Leggiamo la nota della società:
SERIE A | JUVENTUS-TORINO, I PRECEDENTI
- “Il prossimo sarà il 184° Derby della Mole considerando tutte le competizioni (dal 1929/30); la Juventus ha vinto 89 di questi match (53N, 41P); solo contro Fiorentina (90), Roma (95), Lazio (100) e Inter (105) i bianconeri vantano almeno 90 successi nella loro storia fra campionato e coppa.
- Questo sarà il derby numero 161 tra Juventus e Torino in Serie A; i bianconeri godono di un saldo positivo di 78 vittorie a fronte di meno della metà di quelle granata (35), con 47 pareggi a completare il quadro. Inoltre, quella bianconera è la squadra contro cui il Torino ha subito più sconfitte nel torneo (78) e dalla quale ha incassato più gol (248) nella competizione.
- La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby contro il Torino in Serie A (27V, 10N): l’unico successo granata nel periodo risale al 26 aprile 2015 (2-1 all’Olimpico Grande Torino in rimonta con gol di Darmian e Quagliarella, dopo il vantaggio bianconero di Pirlo). In più, la striscia di 20 match consecutivi senza sconfitta (14V, 6N) è la seconda serie aperta più lunga della Juventus nel massimo campionato, dopo quella contro il Bologna (26).
- Nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17), la Juventus ha segnato 16 gol dal minuto 70 in avanti in 18 partite contro il Torino in campionato: record per una squadra di Serie A contro una singola avversaria nel periodo.
- Juventus e Torino si affrontano con un distacco di al massimo cinque punti dopo che sono passati più di 10 turni di Serie A per la prima volta dal 31 ottobre 2015 (all’11a giornata, granata a quota 15 punti e bianconeri fermi a 12: successo della Vecchia Signora per 2-1 grazie ai gol di Paul Pogba e di Juan Cuadrado al 93° minuto, di Cesare Bovo la rete del Torino”).