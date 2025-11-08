Juventus-Torino, i convocati di Spalletti

Manca ormai veramente poco al derby di Torino. Alle ore 18:00 la Juventus ospiterà il Torino, nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Luciano Spalletti.
La lista dei convocati dalla Juventus
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
40 Rouhi
42 Scaglia
44 Pedro Felipe