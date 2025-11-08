Juventus-Torino, i convocati di Spalletti - JuveNews.eu
Juventus-Torino, i convocati di Spalletti

Stefania Palminteri
8 Novembre, 14:28
Luciano Spalletti
La lista dei giocatori convocati dalla Juventus per il derby contro il Torino.

Manca ormai veramente poco al derby di Torino. Alle ore 18:00 la Juventus ospiterà il Torino, nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Luciano Spalletti.

La lista dei convocati dalla Juventus

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe

