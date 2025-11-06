Juventus-Torino, dove vedere la gara in TV

Sabato sarà giorno di derby per la Juventus. I bianconeri sfideranno il Torino di Marco Baroni, nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A.
Messo alle spalle il pareggio in Champions League contro lo Sporting CP, gli uomini di Spalletti cercheranno di dare continuità al loro buon momento di forma in campionato. La Juventus, reduce da due vittorie consecutive, rispettivamente contro Udinese e Cremonese, è riuscita a risalire la classifica, portandosi al sesto posto.
DI fronte ci sarà il Torino, reduce dal 2-2 casalingo contro il Pisa. I granata al momento si trovano al tredicesimo posto, con cinque punti in meno rispetto ai bianconeri.
Dove vedere la gara in TV
La sfida tra Juventus e Torino sarà trasmetta in diretta esclusiva su DAZN. Inoltre, vi ricordiamo, che potrete seguire la diretta scritta della partita con noi!.