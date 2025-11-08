Juventus-Torino, statistiche e numeri delle due squadre

Analizziamo le statistiche e i numeri fra la Juventus e il Torino.

La Juventus si prepara a scendere in campo per il primo derby stagionale. I bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium il Torino. La gara valida per l’undicesima giornata di Serie A avrà inizio alle ore 18:00.

Nel frattempo, la società, attraverso il proprio sito ufficiale ha analizzato le statistiche e i numeri tra le due squadre. La nota della Juventus:

“Sarà il 184° Derby della Mole considerando tutte le competizioni (dal 1929/30); la Juventus ha vinto 89 di questi match (53N, 41P); il numero 161 invece tra Juventus e Torino in Serie A; i bianconeri godono di un saldo positivo di 78 vittorie a fronte di meno della metà di quelle granata (35), con 47 pareggi a completare il quadro. Inoltre, quella bianconera è la squadra contro cui il Torino ha subito più sconfitte nel torneo (78) e dalla quale ha incassato più gol (248) nella competizione”.

STATISTICHE GENERALI Le ultime nove reti della Juventus in campionato sono state messe a segno da nove calciatori differenti. In generale, nessuna squadra conta più marcatori diversi rispetto a quella bianconera in questa stagione di Serie A: 11, al pari dell'Inter. Allargando il confronto ai cinque maggiori campionati europei in corso, invece, solo Villarreal e Paris Saint-Germain (entrambi 12) contano più marcatori differenti dei bianconeri.

Solo l'Inter (57/191) ha effettuato più conclusioni della Juventus (56/165) nel torneo in corso, sia in totale che nello specchio; i bianconeri sono terzi per 'Expected goals on target' in questa Serie A (15.93), dietro solo a Napoli (17.02) e ai nerazzurri (19.19) e davanti proprio al Torino (15.47) fermo al quarto posto.

La Juventus è la squadra che ha segnato più gol (otto) su palla inattiva in questa Serie A e nello specifico su calcio d'angolo (cinque, al pari di Cremonese e Inter), mentre il Torino ha realizzato solo due reti su calcio piazzato (entrambe su corner) e, insieme ad Atalanta e Genoa è una delle tre formazioni che conta meno marcature da questa situazione di gioco.

Da una parte, solo l'Inter ha tentato più tiri (18) in seguito a un recupero offensivo rispetto alla Juventus in questa Serie A (17); dall'altra, il Torino è una delle tre formazioni che ha concesso più conclusioni da queste situazioni (15, come Lazio e Cagliari); tuttavia, i bianconeri non hanno ancora segnato da questa situazione di gioco, mentre i granata hanno concesso due gol (altro primato condiviso nel torneo in corso insieme a Inter e alla Vecchia Signora).

in questa Serie A (17); dall’altra, il è una delle tre formazioni che ha concesso più conclusioni da queste situazioni (15, come Lazio e Cagliari); tuttavia, i bianconeri non hanno ancora segnato da questa situazione di gioco, mentre i granata hanno concesso due gol (altro primato condiviso nel torneo in corso insieme a Inter e alla Vecchia Signora). Il Torino è una delle tre squadre ad avere subito più gol in questo campionato: 16, come Fiorentina e Hellas Verona; quella granata è anche la formazione con più reti incassate nel 1° tempo (11, ben tre in più di qualsiasi altra avversaria).