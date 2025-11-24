Juventus, la società applica il “Gradimento” nei confronti di 4 tifosi

Il comunicato ufficiale della Juventus, dopo i fatti accaduti nel derby contro il Torino dello scorso 8 novembre.

La Juventus, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, rende noto di aver applicato il “Gradimento” nei confronti di quattro persone. Quest’ultime, in occasione del derby disputato contro il Torino, hanno mimato ripetutamente verso il settore ospiti, il gesto dell’aeroplano con evidenti riferimenti alla tragedia di Superga.

Il comunicato della società

“Lo scorso 8 novembre, in occasione della partita Juventus-Torino disputata presso l’Allianz Stadium, quattro persone situate nei settori Est e Nord hanno mimato ripetutamente, verso il settore ospiti, il gesto dell’aeroplano con evidente riferimento alla tragedia di Superga. Oltre a quanto emerso attraverso i social media, il Club ha infatti individuato altri tre soggetti che si sono resi protagonisti di questo gesto oltraggioso.

Juventus si è fin da subito attivata, collaborando con le forze dell’ordine per individuare e identificare i responsabili. Il Club, infatti, condanna con fermezza ogni manifestazione e comportamento di oltraggio e discriminazione, riaffermando ancora una volta che non c’è spazio per tali gesti dentro e fuori dal campo, all’interno di tutti gli ecosistemi bianconeri.

Per questo motivo, una volta avvenuta l’identificazione da parte delle forze dell’ordine, Juventus ha deciso di applicare nei loro confronti il “Gradimento” ai sensi del “Codice di Condotta”, che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate.