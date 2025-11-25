Juventus, Torchia (agente Rugani): “Bodo/Glimt? Ecco cosa mi preoccupa”

Le parole rilasciate da Davide Torchia, agente di Rugani, è intervenuto a Radio Bianconera: il suo pensiero sul match con il Bodo/Glimt

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per offrire il proprio punto di vista sulla gara di Champions League che la Juventus dovrà disputare stasera contro il Bodo/Glimt. Di seguito il pensiero di Torchia su questa sfida:

“Hanno caratteristiche particolari. Sono da qualche anno a livello internazionale. Hanno gente di qualità. Non ‘ questione di colpa del campo, loro sono abituati a quelle temperature e allo stesso terreno di gioco. In tutti gli stadi moderni, ci sono impianti di riscaldamento sotto al terreno di gioco per evitare problemi quando c’è il ghiaccio o la neve stessa. La questione l’ha spiegata bene Spalletti, è un’aria talmente fredda che è più una sensazione che ti manchi il respiro.

Non significa mettere le mani avanti. Bisogna adattarsi. Mi preoccupa di più il campo sintetico, il rimbalzo è già diverso, poi con il freddo bisogna vedere se complica ulteriormente. E’ una gara fondamentale. Bisogna fare i punti e vanno fatti ora, nelle ultime partite. Bisogna vincere. Concordo con Spalletti quando dice che i cavalli ci sono, la squadra non è scomposta, bisogna sfruttare tutti. Qualitativamente bisogna sfruttare meglio, bisogna aumentare la percentuale di qualità e con qualche gol in più vinci. La squadra produce. Sul piano dell’impegno i giocatori sono sul pezzo, così dice l’allenatore. Logicamente la situazione però è quella e ha meno punti di quanto prodotto, sia in campionato che in Champions League“.