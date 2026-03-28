Juventus, ti ricordi di Hasa? L’ex primavera ha cambiato nazionalità

Luis Hasa si può definire un ex giocatore della Juventus e, ormai, anche un ex giocatore della nazionale italiana.

La nazionale italiana perde uno dei suoi migliori prospetti. Si tratta di Luis Hasa, di ruolo centrocampista. Un nome già sentito nella Torino bianconera, e molto noto in Italia tra Serie A e Serie B.

Chi è Luis Hasa?

Calcisticamente è cresciuto nel vivaio della Juventus. Il centrocampista è entrato a far parte delle giovanili quando aveva solo 8 anni. Nel corso degli anni ha scalato tutte le tappe, passando dalla prima squadra della Primavera alla Next Gen. Gli è mancato soltanto l’esordio tra i professionisti, almeno con la maglia bianconera. Nell’estate del 2024, sceglie di accettare una proposta più ambiziosa per crescere e giocare in Serie A. Viene infatti ceduto al Lecce. L’esperienza salentina, però, non ha portato i frutti sperati. Per Luis soltanto una presenza, per altro in Coppa Italia. I giallorossi decidono di non puntare più sul giovane centrocampista, e lo mettono sul mercato. Chi crederà in lui sarà il Napoli di Antonio Conte, che lo ha acquistato nel gennaio del 2025. La società campana ha visto del potenziale in lui, ma ancora niente esordio in Serie A. In quella stagione il Napoli vincerà lo Scudetto, e trovare spazio nella scacchiera di Antonio Conte non è stato facile, soprattutto per la necessità di risultati immediati.

Se non giochi in Serie A, allora scendi di categoria. Per questo, in questa stagione, è stato ceduto in prestito alla Carrarese. Finalmente ha trovato continuità: finora ha collezionato 25 presenze, condite da 5 gol e 2 assist. Un protagonista assoluto in Serie B, e il Napoli è pronto a vestirlo con la maglia azzurra.

La scelta dell’Albania

L’unica maglia azzurra che potrebbe vedere, però, sarà soltanto quella del Napoli. Ieri, infatti, è arrivata la notizia ufficiale di un suo cambio di nazionalità. A convincerlo è stato il ct dell’Albania Sylvinho, il quale gli ha proposto un ruolo centrale all’interno della squadra.

Luis Hasa aveva giocato per le giovanili azzurre, vincendo anche un Europeo con l’Under 19. Aveva messo in mostra tutte le sue qualità, dichiarando di ispirarsi a Luka Modric. Nonostante la grande personalità e le indiscutibili doti, non è mai riuscito a spiccare nelle prime squadre di Serie A, di bassa o alta classifica.

L’Albania potrà fare affidamento su un giocatore in piena rampa di lancio. Hasa ha solo 22 anni, con ancora tanto da dimostrare ma con un’identità ben precisa. La sua scelta autoritaria di seguire le sue origini gli permetterà di emergere in un contesto meno appariscente come la nazionale italiana, ma in cui potrà esprimere tutte le sue qualità tecniche.

L’Italia perde così uno dei suoi prospetti migliori.