Juventus, Tardelli: “Napoli? Sarà sicuramente una sfida interessante”

Le parole dell'ex calciatore bianconero rilasciate in un'intervista a La Stampa: il suo pensiero sulla sfida contro il Napoli

In un’intervista rilasciata a La Stampa Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, si è espresso sul tema legato alle condizioni in cui versa attualmente il calcio italiano. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Dove sono finiti i nostri vivai, che cosa è successo alle nostre società, e per quanto ancora potremo considerarle affettuosamente nostre? Tutti volevano venire a giocare in Italia, torneo difficile ma bello, adesso i grandi giocatori si spostano su altri lidi.

Var? Un campionato gestito da un protocollo di una VAR improbabile, dove un qualsiasi fallo non è mai giudicato allo stesso modo. Liberate gli arbitri da questa pesantezza immensa, li stiamo distruggendo. Nel weekend, Napoli-Juventus potrebbe veramente cambiare il destino dei bianconeri. Per Spalletti una sconfitta sarebbe psicologicamente devastante.

Conte? Ha ritrovato il suo Napoli ed il suo uomo guida McTominay, scacciando dalla mente pensieri negativi. Sarà sicuramente una sfida interessante tra due ex, amati dalle vecchie tifoserie”.