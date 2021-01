Juventus, tampone negativo per De Ligt: con il Bologna ci sarà

TORINO- Giorno di vigilia per la Juventus, che domani all’Allianz Stadium, alle ore 12.30, ospiterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I bianconeri, reduci dal successo in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di mercoledì sera, vogliono riscattare la brutta sconfitta subita contro l’Inter, vittoriosa per 2-0 grazie ai gol dell’ex Vidal e di Barella, nell’ultimo turno di campionato, che ha ulteriormente allungato il distacco dalla vetta della classifica, occupata attualmente dal Milan. Andrea Pirlo valuta la formazione che scenderà in campo domani contro i rossoblù, sapendo di poter contare su un gradito ritorno.

Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha infatti annunciato la negatività di Matthijs De Ligt all’ultimo tampone per il Covid al quale si è sottoposto. L’olandese, contro il Bologna, tornerà quindi finalmente nella lista dei convocati: “Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del J|Hotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani”. Ottima notizia per i bianconeri, che recuperano così un altro giocatore fondamentale per l’undici titolare dopo Juan Cuadrado, tornato a disposizione in Supercoppa mercoledì scorso.

Difficile ipotizzare un ritorno subito dal primo minuto per l’ex capitano dell’Ajax, indisponibile ormai da un mese. Il reparto difensivo che dovrebbe agire davanti a Szczesny, confermato tra i pali, potrebbe infatti essere formato da Juan Cuadrado e Danilo sugli esterni, mentre il solo Bonucci è sicuro del posto in mezzo. Il favorito per fare coppia con lui, al momento, sarebbe Giorgio Chiellini, ma restano vive le ipotesi Demiral e Dragusin. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: >>>> Ipotesi totalmente a sorpresa per l’attacco: spunta una super occasione last minute! <<<<