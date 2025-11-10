Juventus, il commento di Tacchinardi:”Dopo la sosta vedremo un’altra squadra”

L’ex giocatore bianconero è sicuro che dopo la sosta vedremo una Juventus diversa, con nuove idee e filosofie di gioco.

Alessio Tacchinardi, è intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, dove ha fatto il punto sulla Juventus, dal derby pareggiato al futuro di Yildiz. Il suo commento:

“La Juventus è una squadra che deve giocare in maniera più verticale, deve avere maggiore personalità. Sicuramente, ad oggi non si è visto ancora l’effetto Spalletti. Dopo la sosta, vedremo un’altro modulo e nuove idee. Nell’ultima mezz’ora del derby pensavo che ci mettesse qualcosa in più, rischiasse qualcosa in più, magari mettendo un’altro attaccante dentro l’area di rigore.

Mi auguro, che dopo la sosta ci sia un cambio di rotta e Spalletti dia quello che ha dimostrato negli ultimi anni. Il problema è che manca la qualità, i centrocampisti non fanno gol, insomma il mister deve trovare il modulo più adatto”.

In merito a Kenan Yildiz

“Sembra stanco ma è un giocatore troppo importante. Nel secondo tempo ha fatto bene e lo avrei lasciato in campo, perché è l’unico in grado di essere imprevedibile. Diventerà fortissimo con Spalletti, che sicuramente lo metterà nella giusta condizione”.