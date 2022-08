Mercato Juve, Kostic c’è! E Sky rilancia: “Altro nome a sorpresa” | News

In questa settimana, che culminerà con la prima gara del nuovo campionato di Serie A, la Juve vorrebbe dare un'accelerata importante ad alcune trattative di mercato . L'idea sarebbe quella di consegnare ad Allegri qualche ulteriore tassello in tempo per la partita contro il Sassuolo. E il primissimo nome è ovviamente quello di Filip Kostic .

I bianconeri sono a buon punto per il serbo, come riferito anche dall'esperto di calciomercato Marco Demicheli a Sky Sport: "Ci sono stati passi avanti per Kostic nelle ultime ore, tanto che la distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta dell'Eintracht Francoforte si è ridotta a circa 4 milioni di euro. Questa è la cifra che al momento separa le due società. La Juve di fatto ha già raggiunto l'accordo con Kostic e ora sta trattando con il club tedesco. L'obiettivo è quello di chiudere in queste ore per consegnare Kostic ad Allegri per la prima di campionato. La distanza minima di 4 milioni fa capire che nel giro di un paio di giorni si potrebbe effettivamente trovare un'intesa definitiva".Oltre a Kostic però, Sky Sport ha svelato news molto importanti anche per un nuovo obiettivo di mercato della Juve a sorpresa <<<