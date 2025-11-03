Juventus, arriva la svolta per il ruolo del direttore sportivo? Le ultime

Marco Ottolini sembra essere il candidato principale per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus: il punto

Si fa sempre più concreta, di giorno in giorno, l’ipotesi di vedere Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo della Juventus. Comolli, dal canto suo, avrebbe accelerato questo ritorno di Ottolini in bianconero, ma due aspetti in particolare ne hanno rallentato le operazioni: in primis riguardava la squadra, tra cui le difficoltà di Tudor e la scelta di affidarsi a mister Spalletti; la seconda concernente la necessità che Ottolini si liberasse dal Genoa.

Aspetto, quest’ultimo, che è stato formalmente compiuto dallo stesso Ottolini per mettersi a disposizione di un nuovo progetto e della Juventus. Il club bianconero, da questo punto di vista, vuole assegnargli il compito di avere uno sguardo totale sull’area scouting e di procedere con la scelta dei giocatori. Nell’idea di Comolli, in particolare, sarà uno dei primi riferimenti sia per sé che per Giorgio Chiellini, e avrà un confronto quotidiano con Francois Modesto. Ottolini dunque sembra essere in pole position per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus: entro una settimana, cioè l’Assemblea degli Azionisti del 7 novembre, può arrivare la fumata bianca.