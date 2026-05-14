Test internazionale a Basilea prima della partenza per l’Asia

La Juventus inserisce un nuovo appuntamento nel calendario della propria preseason estiva e lo fa con una trasferta internazionale dal sapore speciale. Prima di dare il via al Summer Tour 2026 tra Asia e Australia, la squadra guidata da Luciano Spalletti farà tappa in Svizzera per affrontare il Basilea in un test amichevole di prestigio. L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026 alle ore 15:30, nella cornice dello St. Jakob-Park, impianto storico del club svizzero. Si tratta di un ritorno significativo, perché Juventus e Basilea torneranno ad affrontarsi a distanza di ventitré anni dall’ultimo precedente ufficiale, datato marzo 2003 in Champions League. Un incrocio che riporta alla memoria sfide europee di inizio millennio e che oggi assume un valore diverso, legato alla preparazione atletica e tattica in vista della nuova stagione. Per Spalletti sarà l’occasione di testare condizione e meccanismi della squadra contro un avversario organizzato e già rodato, in un contesto internazionale utile a valutare i progressi del gruppo. La scelta di inserire questa amichevole prima del lungo viaggio verso l’Asia non è casuale. Serve a dare ritmo partita ai giocatori e a spezzare il lavoro atletico delle prime settimane di ritiro con una sfida vera, in uno stadio caldo e abituato alle grandi notti europee.

Verso Hong Kong e Perth, un percorso di crescita graduale

Dopo l’impegno in Svizzera, la Juventus partirà per il Summer Tour che la porterà prima a Hong Kong, in Cina, e successivamente a Perth, in Australia. Qui sono già in programma altre amichevoli di alto profilo, a cominciare dalla sfida contro il Chelsea, seguita dagli impegni contro Inter e Palermo nella tappa australiana. Un percorso studiato per alzare progressivamente il livello delle difficoltà e consentire alla squadra di arrivare pronta all’inizio ufficiale della stagione. Questi appuntamenti rappresentano non solo un momento tecnico, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame con i tifosi all’estero e consolidare la dimensione internazionale del club. Nei prossimi giorni verranno comunicate anche le informazioni relative ai biglietti per il settore ospiti riservato ai sostenitori juventini che vorranno seguire la squadra a Basilea. L’amichevole del 18 luglio sarà dunque il primo vero banco di prova dell’estate bianconera, una tappa intermedia tra il lavoro in ritiro e le sfide del tour mondiale, con l’obiettivo di costruire passo dopo passo la Juventus che verrà.