Juventus, Stramaccioni a Rai Radio 1: “Vlahovic recupero importante per Spalletti”

Andrea Stramaccioni è sicuro: Il ritorno in campo di Vlahovic potrà essere di grande aiuto per la Juventus.

Sulle frequenze di Rai Radio 1,è intervenuto Andrea Stramaccioni, che ha parlato del ritorno a breve di Dusan Vlahovic:

“Spalletti ha più volte denunciato la sua insoddisfazione per il ruolo di attaccante. Voleva fortemente un rinforzo durante il mercato invernale, ma alla fine non è arrivato nessuno. Ora può ritrovare Vlahovic che, nella prima partita a Cremona, mise subito al centro del progetto. Recupero importante ma è anche un giocatore in scadenza. Il tema della maglia numero 9 della Juve sarà dibattito fino a fine stagione”.