Juventus-Stoccarda, terremoto a fine partita: "Dicono che Allegri..." / News

La partita della Juventus contro lo Stoccarda è finita come peggio non avrebbe potuto. E stanno circolando delle voci...

Juventus, che delusione contro lo Stoccarda

La Juventus perde contro lo Stoccarda in una maniera che fa male e che sicuramente lascia pensare. Lo Stoccarda ha però dominato in casa dei bianconeri e questo ha lasciato più di qualche interrogativo in chi era presente e dal vivo ha visto la partita in tutte le sue sfaccettature. Va detto: qualcosa noi lo avevamo segnalato, come pazzi, anche dopo la partita contro la Lazio. Il match vissuto per più di 70 minuti in superiorità numerica non aveva prodotto nulla e solo un autogol della squadra biancoceleste era riuscito a “salvare” la faccia alla Juventus che altrimenti, non era stata capace di andare in vantaggio. Ecco perché adesso, al termine della partita contro lo Stoccarda, è scoppiato un vero e proprio terremoto.

Il Direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato così su X: “10 tiri in porta a 1, in casa, contro il non irresistibile Stoccarda. È la dimostrazione a chi pensava bastasse cambiare allenatore per tornare a vincere che sbagliava di brutto. Allegri aveva finito il suo ciclo, ma quanta superficialità nel giudicarlo… #Juve“. Un pensiero il suo che è stato sposato anche da tanti altri non addetti ai lavori, da tifosi, che ragionano sul fatto che forse Thiago Motta, prima di essere celebrato come il “nuovo” che avanza, dovrebbe dimostrare per anni quello che Max ha dimostrato e vinto. La prestazione contro lo Stoccarda è stata terribile e solo Perin ha evitato di sprofondare al club bianconero. E forse sì, su Allegri è stato dato davvero un giudizio troppo superficiale. In tutto questo, Giuntoli sta lavorando su un grosso colpo di calciomercato che potrebbe arrivare subito! <<<