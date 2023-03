Juventus, le statistiche del derby trionfale con il Torino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato tutte le statistiche sulla gara con il Torino, derby conquistato da Madama.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche della partita con il Torino, match vinto per 4-2. Ecco la nota della Vecchia Signora, con i relativi dati: "La Juventus è imbattuta negli ultimi 16 derby di Torino in Serie A (12V, 4N); sette degli ultimi 11 gol segnati dai bianconeri contro i granata sono arrivati negli ultimi 20’ di gioco. Questa è la terza volta che la Juventus vince un derby di Torino in Serie A segnando quattro gol sotto la guida di Allegri; ci era già riuscita nel 2016 e nel 2017. Era dal 25 gennaio 1995 che il derby tra Juventus e Torino non vedeva segnare almeno quattro gol nel 1° tempo: all'epoca andarono a segno Rizzitelli (doppietta) e Angloma per i granata e Vialli (doppietta) per i bianconeri. Da quando milita nella Juventus (2015/16), Juan Cuadrado è il giocatore che ha preso parte a più gol nei derby di Torino in Serie A: nove in 14 presenze, frutto di tre reti e sei assist.

Ángel Di María (35 anni, 14 giorni) è diventato il secondo giocatore più anziano di sempre a registrare almeno quattro gol e quattro assist nella sua stagione d’esordio in Serie A, dopo Ashley Young nel 2019/20. Bremer ha realizzato 13 gol in Serie A, nelle ultime quattro stagioni è il difensore centrale ad aver segnato di più nella competizione. Adrien Rabiot ha segnato cinque gol in questo torneo, record per lui in una singola stagione nei big-5 campionati europei. Danilo ha preso parte a sei gol (tre reti, tre assist) in questa Serie A, mai così tanti in un singolo campionato da quando gioca alla Juventus (2019/20).

Enzo Barrenechea è il 1° giocatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare un derby di Torino nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95). In generale, l’ultimo calciatore a riuscirci era stato Franco Semioli nel 2001 con i granata. Paul Pogba è tornato a giocare una gara all'Allianz Stadium con la Juventus a distanza di 2481 giorni, dal 14 maggio 2016 contro la Sampdoria in Serie A".