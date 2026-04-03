Juventus, statistiche e precedenti contro il Genoa

La sfida contro il Genoa si avvicina e la Juventus ha reso note alcune statistiche nelle sfide contro la squadra ligure.

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato alcuni dati riguardanti dei precedenti nelle sfide contro il Genoa. Proprio i liguri saranno i prossimi avversari dei bianconeri. Match programmato per lunedì 6 aprile alle 18:00.

Bilancio storico complessivo

La Juventus è la squadra che ha sconfitto più volte il Genoa nella storia della Serie A. In 115 confronti totali, i bianconeri hanno raccolto ben 70 vittorie, a fronte di 22 successi rossoblù e 23 pareggi. Un dominio che non si limita ai risultati, ma si riflette anche nella produzione offensiva: con 231 reti segnate contro il Grifone, la Juventus detiene il primato assoluto di gol realizzati contro la formazione ligure nel massimo campionato italiano. Numeri che raccontano una tradizione favorevole, costruita nell’arco di decenni di sfide.

Le ultime sfide a favore dei bianconeri

Se si restringe lo sguardo alle stagioni più recenti, il trend resta nettamente indirizzato verso Torino. La Juventus è infatti rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 partite di campionato contro il Genoa, con un bilancio di otto vittorie e due pareggi. Le tre gare più recenti sono tutte terminate con un successo bianconero. L’unica eccezione in questo filotto positivo risale al 6 maggio 2022, quando il Genoa riuscì a imporsi per 2-1 allo stadio Ferraris, interrompendo temporaneamente una serie altrimenti molto favorevole alla Vecchia Signora.

Solidità difensiva negli ultimi incroci

Un altro dato significativo riguarda la tenuta difensiva della Juventus negli scontri diretti più recenti. I bianconeri non hanno subito alcun gol nelle ultime quattro partite di Serie A contro il Genoa. Si tratta di una striscia importante, che testimonia l’attenzione e la solidità mostrata nella fase difensiva contro questo avversario. Nella storia del confronto, la Juventus è riuscita a fare ancora meglio soltanto una volta, mantenendo la porta inviolata per cinque gare consecutive tra il 1964 e il 1976.

Il dominio allo Stadium

Il rendimento casalingo contro il Genoa è uno degli aspetti più impressionanti di questa rivalità. In 57 partite interne di Serie A, la Juventus ha perso soltanto due volte: nel 1937 e nel 1991. Per il resto, il bilancio parla di 44 vittorie e 11 pareggi. Ancora più significativo è il dato relativo all’era dei tre punti a vittoria, introdotta nella stagione 1994/95: da allora, il Genoa è la squadra affrontata più volte in casa dalla Juventus senza mai riuscire a vincere, con 18 precedenti chiusi con 13 successi bianconeri e cinque pareggi.

I clean sheet all’Allianz Stadium

Limitando l’analisi alle sfide disputate all’Allianz Stadium, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in otto delle 13 partite giocate contro il Genoa in Serie A. Un dato che trova pochi paragoni: solo contro la Roma i bianconeri hanno fatto registrare più clean sheet (dieci) nello stesso impianto. Le otto gare senza subire gol contro il Grifone rappresentano comunque un primato condiviso con l’Inter.

Gol soprattutto nella ripresa