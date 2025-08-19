Juventus: squadra in campo verso il Parma
Juventus: squadra in campo verso il Parma

Cristiano Passa
TORINO
19 Agosto, 13:32
La squadra ha ripreso la sua preparazione alla Continassa in vista dell'esordio in campionato di domenica

Finito il ciclo di amichevoli estive, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, dove Tudor e la squadra stanno lavorando in vista dell’esordio in campionato, in programma domenica sera all’Allianz Stadium contro il Parma. La squadra riparte dalla vittoria per 2-1 in amichevole contro l’Atalanta, e sta definendo la sua preparazione.

Domenica in campo

La Juventus scenderà in campo all’allianz Stadium domenica sera, per fare il suo esordio nella nuova Serie A. Tudor e la squadra sono pronti e determinati a dare il tutto per tutto sul campo, e a cercare di tornare a competere per la vittoria finale dello Scudetto fin da subito. Il tecnico croato dovrà fare a meno di Milik, Cabal e Savona per l’esordio, mentre di cercherà di recuperare Mattia Perin. Squadra quasi al completo dunque, al netto di coloro che potrebbero lasciare seguendo le vie del mercato.

