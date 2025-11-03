Juventus-Sporting Lisbona: ci sarà Yildiz! Vlahovic...

Mister Spalletti sembra essere pronto a schierare Kenan Yildiz nel match di Champions League contro lo Sporting Lisbona: il punto su Vlahovic

Kenan Yildiz è pronto a tornare in campo con la maglia della Juventus. Dopo l’assenza nella partita di sabato sera disputata contro la Cremonese, il giovane calciatore turco sarà impiegato da Luciano Spalletti nel match di Champions League di domani sera contro lo Sporting Lisbona di Borges e, con probabilità, prenderà il posto di Openda.

Contro i portoghesi, inoltre, mister Spalletti sembra essere intenzionato a schierare dal primo minuto Dusan Vlahovic, in questo momento in vantaggio rispetto a David, apparso in difficoltà nei pochi minuti disputati contro la Cremonese. Per quanto riguarda invece il capitolo esterni l’intenzione del tecnico bianconero dovrebbe essere chiara, con la conferma di Cambiaso a destra e Kostic a sinistra.