Juventus-Sporting Lisbona, Vlahovic a Sky: “Non siamo contenti del risultato”

Le parole dell'attaccante bianconero pronunciate ai microfoni di Sky al termine della partita disputata contro lo Sporting Lisbona

È finita poco fa la gara di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona, terminata sul punteggio di 1-1. Al termine del match Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della prestazione offerta contro la squadra portoghese. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante bianconero:

“Noi non siamo contenti del risultato perché penso che potevamo fare di più. Abbiamo fatto una bella partita, una partita tosta dove credo che abbiamo giocato meglio di loro. Loro sono una grande squadra, che palleggia bene e mette gli avversari sotto. Credo che abbiamo risposto bene e ci è mancato il secondo goal. Però posso fare solo i complimenti ai compagni e al mister per la partita di oggi. Speriamo di continuare così, vincendo però. Pensiamo a vincere tutte e quattro le prossime partite.

Parole di Spalletti sul mio futuro? Sì, abbiamo parlato ma io sono concentrato, come ho già detto, sul presente e il mio unico obiettivo e la mia unica concentrazione è la partita di sabato che è molto importante per noi, che cercheremo di vincere anche perché è il derby ed è una partita molto sentita. Non sarà una partita facile ma comunque daremo tutto per vincere. Questa è l’unica cosa che ho in testa io.

Se riusciamo a tenere questo ritmo anche nel finale di partita o se è un momento in cui abbiamo bisogno anche di respirare un po’? Io ho sentito un dolorino sul flessore e ho chiesto il cambio. Non so se poi il mister mi voleva far uscire, ho sentito questo fastidio e mi dispiace, però, io parlo per me nella preparazione non ha giocato tanto e poi giocavo e non giocavo e sicuramente mi manca ancora qualcosina per avere i 90 minuti. Però sto dando tutto me stesso, al 100% e mi dispiace perché non ho potuto aiutare la squadra fino all’ultimo minuto e provare a vincere questa partita. Mi dispiace però spero che già da sabato sarà diverso.

Gesto verso Cambiaso? Me ne sono accorto subito, so che non è stato un gesto bellissimo. Se la passavo a lui e continuavo, facevo gol io. Lui lo sa come tutti i miei compagni che non ho nessuna mala intenzione”.