Juventus-Sporting Lisbona, Spalletti a Sky: “Ecco in cosa dobbiamo migliorare”

Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero rilasciate ai microfoni di Sky al termine della partita disputata contro lo Sporting Lisbona

Al termine della gara tra Juventus e Sporting Lisbona Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky. Questo il pensiero del tecnico bianconero sulla prestazione offerta dai suoi calciatori contro la squadra portoghese:

“Sporting Lisbona? Loro sono una buonissima squadra, perchè se si va a vedere le partite loro giocano un calcio offensivo, un calcio importante da un punto di vista di fase di possesso, hanno queste riaggresioni feroci. Noi abbiamo avuto un inizio complicato, poi c’è stata questa bellissima reazione, avevamo la partita in mano, poi meritavamo di andare anche in vantaggio. Ci sono state 2-3 situazioni create in maniera corretta. Abbiamo perso troppi palloni quando li abbiamo presi, siamo stati un po’ sporchi nella qualità delle giocate, all’inizio quando ci hanno aggredito non siamo riusciti a far partire bene l’azione, però poi in generale la squadra ha fatto una grande prestazione.

Quello che mi dà soddisfazione e mi fa essere fiducioso è che noi abbiamo roba nelle mani, perchè ci sono dei calciatori che sono forti e hanno fatto vedere le qualità, che poi sono quelle che fanno la differenza dentro la partita: questi uno contro uno, questa qualità di saltare l’uomo, questa forza che ha messo Dusan durante tutta la partita. Poi dobbiamo migliorare sotto l’aspetto della manovra, della velocità della palla, nel farla circolare quando siamo in fase di possesso. Però laggiù abbiamo soluzioni, abbiamo qualità.

Come sono riuscito a entrare nella testa dei tre attaccanti? Che poi c’è il rischio di essere troppo offensivi contro di loro, perchè poi loro quando hanno palla ti mettono nella tua metà campo, portano tutta questa densità nella trequarti, sono bravissimi a giocare nello stretto. E’ proprio la scuola portoghese quella qualità di giocare nello stretto. Poi però noi siamo stati bravi, nel senso che gli abbiamo tolto questo palleggio, siamo ripartiti, a volte siamo stati troppo frenetici, non abbiamo scelto molto, abbiamo ridato molti dei palloni conquistati.

Loro a noi ce ne hanno ridati pochi, li abbiamo dovuti riprendere con le unghie e con i denti, noi a loro gliene abbiamo restituiti troppi e non c’erano il problema di doverla perdere. Sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, poi abbiamo tirato tante volte in porta. Abbiamo sbagliato diverse volte l’ultimo passaggio, però secondo me ho una squadra forte. Sono convinto che se continua con questo spirito di partite ne vinceremo tante.

Tendenza nel calcio italiano di giocare lenti con passaggi orizzontali? E’ chiaro che la velocità di trasmissione palla, il rumore della palla che viaggia a ritmo altissimo sul campo, è quello che fa la differenza, poi però ci sono tante fasi di gioco. C’è la fase in cui bisogna farla girare, mettere gli avversari bassi, aspettare il momento di fare l’uno contro uno, di fare l’imbucata. C’è il momento che riconquisti nella loro metà campo e allora bisogna andare a finire l’azione il prima possibile.

Quando si riconquista di là l’azione va fatta immediatamente e finita il prima possibile, quando si riconquista di qua, prima va consolidata e poi vedere quello che è possibile fare, perchè ormai questo blocco squadra lo sanno fare tutti, ti vengono a pressare forte o si abbassano tutti e difendono in dieci. Quindi bisogna saper scegliere i momenti della partita e poi essere più veloci perchè nell’idea, nell’usare quello che c’è a disposizione e prendere il meglio bisogna essere più veloci.

Allianz Stadium? E’ stata una cornice bellissima, lo stadio tutto pieno, tutto addosso che ti crea un’atmosfera bellissima e l’hanno percepita anche i calciatori. Abbiamo fatto buone cose, ad alta velocità. Poi è chiaro che si può sempre migliorare. Però secondo me tutti insieme riusciremo a toglierci delle soddisfazioni”.