Juventus-Sporting Lisbona, Kalulu a Sky: "Volevamo la vittoria. Con Spalletti..."

Al termine della partita tra Juventus e Sporting Lisbona, Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky. Il pensiero del giocatore bianconero sul pareggio contro i portoghesi:
“Volevamo la vittoria oggi, perché avevamo bisogno di questa vittoria e abbiamo avuto tante occasioni rispetto a loro. Anche se sono una squadra che muove bene il pallone, ma alla fine le occasioni le abbiamo avute noi. Peccato, poi a me del primo tempo del secondo tempo, importa poco, una partita di Champions, è difficile avere il possesso tutta la partita. Andiamo avanti su questa strada e vediamo cosa succede la prossima.
Come ci troviamo con Spalletti? Si lavora molto bene e andiamo avanti”.