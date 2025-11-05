Juventus-Sporting Lisbona, Kalulu a Sky: "Volevamo la vittoria. Con Spalletti..."

Le parole del difensore bianconero rilasciate a Sky dopo la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona

Al termine della partita tra Juventus e Sporting Lisbona, Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky. Il pensiero del giocatore bianconero sul pareggio contro i portoghesi:

“Volevamo la vittoria oggi, perché avevamo bisogno di questa vittoria e abbiamo avuto tante occasioni rispetto a loro. Anche se sono una squadra che muove bene il pallone, ma alla fine le occasioni le abbiamo avute noi. Peccato, poi a me del primo tempo del secondo tempo, importa poco, una partita di Champions, è difficile avere il possesso tutta la partita. Andiamo avanti su questa strada e vediamo cosa succede la prossima.

Reazione dopo lo svantaggio? Io non ero sorpreso della mia squadra, perché ci sono state tante partite dove abbiamo preso goal e abbiamo sempre reagito. Mi aspettavo la stessa cosa dai miei compagni, solo che forse visto dagli occhi vostri c’era più cattiveria su queste cose, ma io sono sicuro del mio gruppo.

Come ci troviamo con Spalletti? Si lavora molto bene e andiamo avanti”.