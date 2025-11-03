Juventus-Sporting Lisbona, all’Allianz si va verso il sold out: il dato sulle presenze

Dopo l’esordio di Cremona, ora per Luciano Spalletti è il momento di vivere la prima sfida europea sulla panchina della Juventus. Domani sera alle ore 21, infatti, i bianconeri saranno chiamati ad ospitare all’Allianz Stadium lo Sporting Lisbona di Borges, gara valida per il quarto turno di questa Champions League.
A sostenere la squadra di Luciano Spalletti ci penserà la tifoseria bianconera, pronta a riempire l’Allianz Stadium nella gara di domani sera contro la squadra portoghese. In particolare, ci saranno oltre 39mila spettatori, pronti a caricare la squadra bianconera e provare a trascinarla verso una vittoria che fino a questo punto in stagione manca ancora nell’attuale Champions League.