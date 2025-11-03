Juventus-Sporting, la designazione arbitrale del match

Scopriamo insieme la designazione arbitrale per la gara in programma domani sera.

L’UEFA ha designato l’arbitro per la sfida tra Juventus e Sporting Lisbona. La gara in programma martedì 4 novembre alle ore 21:00, sarà un crocevia importante per il cammino europeo dei bianconeri.

Nelle precedenti tre apparizioni europee, la Juventus finora non è riuscita ancora a trovare i tre punti. Per questo motivo, gli uomini di Spalletti sono chiamati a non sbagliare. Domani sarà una gara fondamentale, probabilmente già da dentro o fuori. Nel caso in cui i bianconeri non riuscissero a fare bottino pieno, la situazione in classifica comincerebbe a farsi preoccupante. Discorso inverso naturalmente in caso di vittoria, con i tre punti infatti i bianconeri manterrebbero vive le speranze di andarsi a giocare i play off.

La designazione arbitrale

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti: Jan Seidel (GER) – Rafael Foltyn (GER)

Quarto ufficiale: Timo Gerach (GER)

VAR:Christian Dingert (GER)