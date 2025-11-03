Juventus-Sporting CP, dove vedere la gara in TV

Sì avvicina la prima notte europea per Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. La Juventus scenderà in campo domani sera alle ore 21:00, nel match casalingo contro lo Sporting Lisbona. La gara, sarà valida per la quarta giornata della Phase League di Champions League.
I bianconeri, dopo non essere riusciti a trovare i tre punti nelle precedenti gare, sono chiamati a svolgere una grande prestazione per riuscire a trovare la prima vittoria europea. Con una vittoria, gli uomini di Spalletti manterrebbero vive le speranze di qualificarsi per i play off. Di fronte, certamente un’avversario non facile. I portoghesi infatti, sono in uno splendido periodo di forma, confermato anche dal primo posto nel rispettivo campionato.
Dove vedere la gara in TV
La sfida tra Juventus e Sporting sarà trasmetta in diretta TV su Sky Sport. Da smartphone e tablet sarà possibile lo streaming grazie all’app di NOW e Sky Go. Inoltre, vi ricordiamo che potrete seguire la diretta scritta della partita sul nostro sito.