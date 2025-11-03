Juventus-Sporting CP, dove vedere la gara in TV

La Juventus si prepara a vivere un’altra notte europea. I bianconeri, scenderanno in campo domani sera per sfidare lo Sporting Lisbona. Scopriamo dove sarà possibile seguire la gara in Tv.

Sì avvicina la prima notte europea per Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. La Juventus scenderà in campo domani sera alle ore 21:00, nel match casalingo contro lo Sporting Lisbona. La gara, sarà valida per la quarta giornata della Phase League di Champions League.

I bianconeri, dopo non essere riusciti a trovare i tre punti nelle precedenti gare, sono chiamati a svolgere una grande prestazione per riuscire a trovare la prima vittoria europea. Con una vittoria, gli uomini di Spalletti manterrebbero vive le speranze di qualificarsi per i play off. Di fronte, certamente un’avversario non facile. I portoghesi infatti, sono in uno splendido periodo di forma, confermato anche dal primo posto nel rispettivo campionato.

Dove vedere la gara in TV

La sfida tra Juventus e Sporting sarà trasmetta in diretta TV su Sky Sport. Da smartphone e tablet sarà possibile lo streaming grazie all’app di NOW e Sky Go. Inoltre, vi ricordiamo che potrete seguire la diretta scritta della partita sul nostro sito.