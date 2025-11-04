Juventus-Sporting CP, curiosità e statistiche

Per Luciano Spalletti si avvicina l’esordio europeo sulla panchina della Juventus. I bianconeri, scenderanno in campo questa sera, nel match casalingo contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. La gara sarà valida per la quarta giornata di Phase League della Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21:00.
La Juventus è chiamata a vincere, se vuole mantenere vive le speranze di una qualificazione ai play off. Dopo le prime tre partite disputate, in cui i bianconeri hanno totalizzato appena due punti, è giunto il momento di un cambio di rotta. Di fronte si troveranno uno Sporting, in un grande momento di forma, confermato anche dal primo posto nel loro campionato nazionale. Anche nella competizione europea, i lusitani fin ad oggi si sono comportati bene. Difatti si trovano a ben sei punti sui nove a disposizione.
La società bianconera, attraverso il proprio sito, ha analizzato curiosità e numeri tra le due compagni. Di seguito, riportiamo la nota del club bianconero:
UCL | CURIOSITÀ E NUMERI VERSO JUVENTUS-SPORTING CP
- “La Juventus è imbattuta nei quattro incontri finora disputati contro lo Sporting CP in competizioni europee (2V, 2N); lo scontro più recente ha visto la Juve eliminare la squadra portoghese dai quarti di finale della UEFA Europa League 2022/2023 (punteggio complessivo 2-1: vittoria per 1-0 in casa, pareggio per 1-1 in trasferta).
- Lo Sporting CP, che non ha mai vinto nelle quattro partite contro la Juventus (2N, 2P), ha affrontato solo altre tre squadre almeno cinque volte nelle principali competizioni europee senza mai vincere: Arsenal (7), Partizan Belgrado (6) e Bayer Leverkusen (6).
- Questa sarà la ventesima volta che lo Sporting CP affronta una squadra italiana in trasferta nelle competizioni europee ed è ancora alla ricerca della prima vittoria (5N, 14P). Infatti, ha perso in Italia in tre delle ultime quattro stagioni europee disputate (in quattro partite 1N, 3P), contro la Juventus nel 2022/2023 (0-1), l’Atalanta nel 2023/2024 (1-2) e il Napoli nel 2025/2026 (1-2).
- Lo Sporting CP ha vinto solo una delle 24 partite di UEFA Champions League in trasferta contro squadre provenienti da uno dei cinque principali campionati europei (4 pareggi e 19 sconfitte), battendo l’Eintracht Francoforte per 3-0 nel settembre 2022.
- Quattro dei sette gol dello Sporting CP in UEFA Champions League in questa stagione sono stati segnati da giocatori subentrati, il numero più alto tra tutte le squadre. Infatti, dei nove gol segnati nell’anno solare 2025 in questa competizione, solo due non hanno visto il coinvolgimento di un sostituto, né come marcatore (5), né come assistman (4), né come entrambi.
- La prossima presenza di Dusan Vlahovic in UEFA Champions League sarà la ventesima con la Juventus: dal suo esordio nella competizione nel febbraio 2022, ha preso parte a 11 gol (8 gol, 3 assist), più del doppio di qualsiasi suo compagno di squadra bianconero (Weston McKennie, 5).
- Pote ha preso parte attiva a nove gol in 16 presenze in UEFA Champions League con lo Sporting CP (4 gol, 5 assist), il numero più alto di qualsiasi altro giocatore nella storia della squadra portoghese in Champions League. Ha servito un assist in tre delle sue ultime quattro presenze nella competizione, tutte partite poi vinte”.