Juventus-Sporting CP, curiosità e statistiche

Analizziamo le curiosità e i numeri tra Juventus e Sporting CP.

Per Luciano Spalletti si avvicina l’esordio europeo sulla panchina della Juventus. I bianconeri, scenderanno in campo questa sera, nel match casalingo contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. La gara sarà valida per la quarta giornata di Phase League della Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21:00.

La Juventus è chiamata a vincere, se vuole mantenere vive le speranze di una qualificazione ai play off. Dopo le prime tre partite disputate, in cui i bianconeri hanno totalizzato appena due punti, è giunto il momento di un cambio di rotta. Di fronte si troveranno uno Sporting, in un grande momento di forma, confermato anche dal primo posto nel loro campionato nazionale. Anche nella competizione europea, i lusitani fin ad oggi si sono comportati bene. Difatti si trovano a ben sei punti sui nove a disposizione.

La società bianconera, attraverso il proprio sito, ha analizzato curiosità e numeri tra le due compagni. Di seguito, riportiamo la nota del club bianconero:

UCL | CURIOSITÀ E NUMERI VERSO JUVENTUS-SPORTING CP