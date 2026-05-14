Sarà compito di Dusan Vlahovic guidare l’attacco della Juventus nelle ultime due importantissime gare di campionato. Il rientro del centravanti serbo, ha consegnato finalmente a Luciano Spalletti un centravanti in grado di realizzare gol anche in momenti difficili, basti pensare agli ultimi match contro il Verona e il Lecce.

Il tecnico toscano, nel corso di questa stagione, più volte ha sottolineato di come sia mancato alla squadra un’attaccante con le sue qualità ed ora che lo ha ritrovato, si affiderà a lui per le sfide contro la Fiorentina e il Torino.

Le dichiarazioni di Giovanni Guardalà

In collegamento con Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha parlato di come la Juventus si appresta ad affrontare la Fiorentina nella penultima giornata di Seria A. Qui sotto le sue parole:

“Yildiz si allena con il gruppo, ma è chiaro che la condizione sia da migliorare, il ginocchio non gli impedisce di giocare, ma sicuramente sta influenzando le sue prestazioni, vedremo se riuscirà a lavorare con continuità con il gruppo, sarebbe sicuramente un segnale molto positivo in vista della partita.

Vlahovic sta bene e Spalletti sicuramente ne farà largo uso, perché più volte ha sottolineato come l'attaccante gli sia mancato, e le risposte dal campo sono decisamente positive. Indipendentemente dal rinnovo o meno, sarà lui l'attaccante titolare della Juventus in queste ultime due partite”.