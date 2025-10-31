Juventus, Spalletti riparte dagli “azzurri”: il punto

Mister Spalletti vuole far ripartire la Juventus: ecco alcuni degli elementi sui quali vorrà provare a impostare il proprio lavoro

Operazione rinascita targata Luciano Spalletti: questo è sicuramente ciò che la Juventus e i suoi tifosi si augurano di vivere nelle prossime settimane. Per rilanciare le sorti del club bianconero il tecnico toscano sembra essere intenzionato a ripartire dal blocco di italiani attualmente presenti nella rosa. In particolare, il tecnico di Certaldo proverà innanzitutto a cancellare le scorie legate all’esperienza in Nazionale, tentando dunque di valorizzare anche chi vedeva meno quando era commissario tecnico, come ad esempio Manuel Locatelli.

Il capitano bianconero, infatti, sarà centrale all’interno dell’impianto di gioco che vorrà adottare mister Spalletti, sia in termini di leadership che di ruolo (proprio) all’interno del campo da gioco. Nella mediana immaginata da Spalletti, infatti, Locatelli è quell’elemento utile per aumentare il peso anche offensivo del centrocampo: al tempo stesso, però, il tecnico toscano si aspetta inserimenti, oltre alla tenuta fisica garantita.

Ma l’allenatore toscano si aspetta anche continuità da parte di tutti i calciatori, in particolare da chi fino ad ora ha offerto un rendimento inferiore rispetto alle aspettative, come ad esempio Andrea Cambiaso. Mister Spalletti, infatti vuole approfondire le difficoltà manifestate in questo campionato fino adesso dall’esterno italiano. Secondo il tecnico toscano il passaggio da fare per l’esterno è il seguente: mostrarsi in grado di guidare, e non lasciarsi trasportare dai momenti; in altre parole, alzare il proprio livello.