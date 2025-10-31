Juventus, oggi Spalletti avrà il primo contatto con la squadra: le ultime

Il nuovo tecnico bianconero è pronto ad avere un primo importante incontro con i suoi giocatori: gli aggiornamenti

In casa Juventus è ufficialmente inizia l’era di Luciano Spalletti. Dopo l’esperienza vissuta con Igor Tudor, il club bianconero ha deciso infatti di affidare la propria panchina al tecnico toscano, chiamato a invertire la rotta sul piano dei risultati e conferire alla squadra un’identità chiara e tangibile dal punto di vista tattico.

In particolare, nella giornata di ieri l’ex ct dell’Italia è fisicamente approdato nell’ambiente bianconero, e ha trovato una situazione che si aspettava di vedere, ovvero strutture di alto livello, ingrediente fondamentale per quella proposta di calcio che vuole fare in bianconero. Ma al tempo stesso, però, l’allenatore di Certaldo ha potuto constatare da vicino quello che è attualmente l’ambiente bianconero, vale a dire un ambiente ferito, profondamente deluso per quanto è accaduto nelle ultime settimane e, di conseguenza, preoccupato.

Da questo punto di vista, il nuovo allenatore bianconero necessita di parlare con la squadra, cosa che farà oggi: un aspetto che ritiene particolarmente importante, un confronto utile per chiarire concetti, eliminare dubbi, smorzare ansie e paure e riaccendere le aspettative. Tutto questo con un obiettivo ben chiaro nella testa di Spalletti: restituire alla Juventus quella grandezza che da sempre la contraddistingue.