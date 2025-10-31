Juventus, con Spalletti scatta l’operazione rinascita di Koopmeiners

Mister Spalletti nella sua nuova avventura alla Juventus si prefissa anche l'obiettivo di far rinascere Koopmeiners

Tra gli obiettivi che mister Spalletti si prefissa di raggiungere vi è sicuramente quello legato alla rinascita di Koopmeiners. In effetti, il rendimento offerto fino a questo punto dal calciatore olandese ha deluso e non poco l’ambiente bianconero: una situazione che, da questo punto di vista, rappresenta quindi una sfida che il tecnico di Certaldo vuole provare a vincere.

In particolare, proprio Koopmeiners rappresenta un profilo che trova l’apprezzamento da parte dell’allenatore toscano: un aspetto che emerge direttamente dal passato, quando Luciano Spalletti lo voleva portare al Napoli, passaggio che però non si verificò a causa del muro posto dall’Atalanta, all’epoca poco incline a mostrare sconti a De Laurentiis per il calciatore olandese. Ora mister Spalletti si ritrova fra le mani quel giocatore che avrebbe voluto allenare al Napoli: adesso è giunto il tempo e l’occasione per provare a farlo rinascere.