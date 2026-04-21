L’ex difensore bianconero, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra i tanti temi toccati, si è parlato di Juventus e dal lavoro svolto da Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Bonucci

Secondo posto? “Considerando che domenica c’è la sfida con il Milan, certo che la Juventus può crederci. I bianconeri grazie al lavoro fatto da mister Spalletti e dal gruppo squadra stanno ottenendo i risultati importanti. E questo è il bello perché tutti dalla Juventus si aspettano sempre il massimo e finalmente ogni partita che affronta, la affronta per vincere.

Luciano ha grandi meriti, perché ha portato la sua conoscenza tattica ma anche la sua grande esperienza a livello internazionale. Quando si è seduto sulla panchina della Juve, io ho subito detto che sarebbe stata la persona giusta. Lui è un grande catalizzatore di problemi e di polemiche, le sa gestire e in più ha conoscenze tattiche veramente profonde.

Ho avuto la fortuna di parlare con lui qualche volta in questi mesi e ha una passione che ancora oggi è veramente travolgente, credo che questo sia il segreto che ha riportato la Juventus a lottare ogni partita e tentare di prendere quel secondo posto, in un momento magari anche avvicinandosi al primo, però credo che l’obiettivo Champions sia in questo momento l’obiettivo massimo".