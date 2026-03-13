Juventus, Spalletti mai così vicino al rinnovo di contratto

Le due parti stanno delineando un accordo che permetta a Spalletti di rimanere sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione.

La Juventus non vuole più aspettare. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra la dirigenza e Luciano Spalletti. Il rinnovo per il tecnico toscano è pronto: contratto fino al 2027 con opzione. Un accordo che sa di rilancio per la Vecchia Signora. Spalletti sarà al centro della prossima stagione, il mercato dipenderà dalle sue richieste. La Juventus pone soltanto un obbiettivo: la qualificazione in Champions League, a partite da questo finale di stagione.

I contatti vanno avanti ormai da settimane. Le due parti hanno scelto di non affrettare troppo i tempi: prolungamento di un anno, con opzione per il prossimo in base ai rendimenti. La Juventus ha in programma quello di tornare ad essere una squadra competitiva, sia in Italia sia in Europa. Secondo il Corriere dello Sport, le due parti erano già vicine da settimane, e il summit che di oggi alla Continassa servirà soltanto a chiarire e formalizzare l’accordo. Restano da definire alcuni aspetti a livello tattico e valutare alcuni elementi della rosa. Il tecnico di Certaldo dovrà individuare dei nomi in entrata, ma anche alcune cessioni che potrebbero essere necessarie.

La dirigenza vuole raggiungere una fumata bianca entro la fine del mese. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a campionato interrotto, durante la pausa per le nazionali nella settimana del 23 marzo. L’incontro di oggi sarà fondamentale: avverrà prima della partenza verso Udine, in programma per domani mattina.