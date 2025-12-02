Juventus, Spalletti in conferenza:”Con l’Udinese in campo con la formazione migliore”

Questa sera esordio in Coppa Italia per la Juventus. Leggiamo le parole di Spalletti in conferenza stampa.

Questa sera alle ore 21:00, la Juventus scenderà in campo nel match di Coppa Italia contro l’Udinese. Mister Spalletti, ieri in conferenza stampa ha presentato la gara in programma oggi. Leggiamo le sue dichiarazioni:

”Per quanto riguarda la partita di domani contro l’Udinese, sicuramente ci saranno un po’ di cambi. Abbiamo faticato a livello fisico e mentale in queste ultime partite, il gruppo sta lavorando in maniera corretta e coerente. Tanti ragazzi stanno cercando spazio e lo avranno. Tutte le squadre, quando inizia la Coppa Italia, pensano di partecipare a questa competizione per provare a vincerla, esattamente come noi, poi tocca avere la meglio in gare importanti, gestire lo sforzo e non solo quello. Proveremo anche a essere belli e non solo vincenti. Cercheremo di fare anche questo step, ma prima di tutto è importante vincere, inanellare una serie di partite con vittoria.

Domani sera contro l’Udinese metteremo in campo la formazione migliore prima di tutto per vincere, consapevoli che non sarà una gara facile. Qualche settimana fa abbiamo visto qui all’Allianz Stadium i nostri avversari di domani e hanno dimostrato di essere una squadra che non molla mai, fino all’ultimo. Sarà un test importante per noi, per continuare a crescere e per provare a raggiungere quel livello di bellezza che possa divertire anche i nostri tifosi”. Queste le parole di Spalletti.