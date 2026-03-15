Juventus, Spalletti in conferenza: “Contento della prestazione”

Le parole del tecnico bianconero al termine del match vinto contro la squadra friulana.

Luciano Spalletti, ha commentato in conferenza stampa il match giocato contro l’Udinese. Leggiamo le parole del tecnico:

Mister Runjaic ha detto che siete stati più bravi

“Restituisco i complimenti a Runjaic. L’Udinese da quando l’abbiamo affrontata in Coppa Italia è cambiata completamente, è tostissima. Se non avessimo fatto le giuste preventive su Davis e Zaniolo, se non fossimo riusciti a tenere la loro metà campo poi sarebbe stato difficile mantenere questa qualità”.

La partita, con la difesa alta sono arrivati un paio di rischi.

“Chiaramente se si difende alti si corre qualche rischio in più. Saper scegliere i tempi giusti della giocata è un’altra qualità del calciatore. Essere pronti in quegli attimi lì diventa determinante. Siamo stati più bravi a fare un gioco avvolgente. Un gioco dinamico, un po’ liquido, senza mai perdere però ordine ed equilibrio. In tutto questo movimento forzi qualche pallone in più e magari ti prendono la palla, ti trovi un pochino largo e concedi un’azione pericolosa. Non l’abbiamo mai concesso, siamo riusciti a fare un calcio di qualità, giocandogli sempre addosso senza farli ricompattare, perché quando si chiudono nella loro area di rigore è difficile fargli gol, per la qualità e la fisicità che hanno. Quando metti queste verticalizzazioni improvvise, come nel gol, è la scelta giusta per far saltare il banco. Nelle altre gare in cui abbiamo preso gol abbiamo messo a rischio troppi palloni. Invece oggi ci sono state scelte corrette su quali palloni mettere a rischio”.

Come mai McKennie a destra?

“McKennie ci ha sempre giocato nel settore di destra. Quando affronti avversari con esterni tutta fascia McKennie chiaramente deve arretrare in fase difensiva ed entrare in mezzo al campo per lasciare spazio a Kalulu. È un ragazzo che puoi mettere in tante posizioni, una cosa difficile da trovare, può fare l’esterno, giocare in mezzo, ha fatto l’attaccante andando a pressare tutti quando ho tolto Boga e ha fatto il quinto di sinistra al posto di Boga.

La Juventus è più forte di Como e Roma?

“Forse eri tra quelli che due gare fa dicevano che non eravamo squadra di livello. La Juventus è squadra di livello quando fa un gioco di livello, quando i giocatori non stanno per terra, quando si gioca, quando gli avversari ti pressano cattivi trovano il largo e non la buttano per forza via. Quando vanno in profondità lungo la linea. La Juventus è più forte quando fa quello che ha fatto stasera, queste sono le prestazioni che ci rimettono sull’aereo delle partite più belle del calcio, così quell’aereo possiamo prenderlo, sennò diventa più difficile”.

Si aspettava un Boga così impattante?

“Sono stati bravi i direttori, Boga lo hanno tirato fuori loro. Si allenava da tanto tempo da solo e dovevamo rimetterlo in condizione, ma essendo giocatore dalla gamba nervosa, muscolare, ci ha messo poco a tornare in forma. Stasera è stato bravo sia da esterno che da prima punta”.