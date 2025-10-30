Juventus, Spalletti ha firmato il contratto

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera è ufficialmente iniziata. Il tecnico toscano, al termine dell’incontro con la dirigenza bianconera, ha apposto la propria firma sul contratto. Si attende ora soltanto il comunicato ufficiale della Juventus.
L’accordo tra le due parti, prevede un contratto fino a giugno 2026, con l’opzione di rinnovo automatico, nel caso di qualificazione alla prossima Champions League.
Spalletti già nella giornata di oggi, dovrebbe dirigere il suo primo allenamento. Ad eccezione dell’allenamento pomeridiano di oggi, il nuovo allenatore, avrà veramente poco tempo per preparare la prossima gara di campionato. Difatti, prima della trasferta di Cremona, in programma sabato alle ore 20:45, il tecnico toscano avrà a disposizione soltanto una sola vera seduta di allenamento, quella in programma domani.
In attesa del comunicato ufficiale della società, possiamo finalmente dire, che l’era di Luciano Spalletti alla guida della Juventus è iniziata.