Juventus, Spalletti studia il centrocampo da schierare col Torino: il punto

Il tecnico toscano sta riflettendo su quali centrocampisti puntare in vista del derby contro il Torino di Baroni

Mister Spalletti riflette e studia il centrocampo della sua Juventus da schierare nella prossima gara da disputare, vale a dire il derby contro il Torino di Baroni. Tra gli elementi presenti in rosa e di cui può disporre il tecnico toscano, Manuel Locatelli è quello pronto a prenotare il suo slot.

Qualche valutazioni in più, invece, andrà fatta sul posto al fianco del centrocampista italiano. In particolare, Thuram deve fare i conti con un fastidio al polpaccio che gli impedisce di avere quella brillantezza ed esplosività entrambe viste all’inizio di stagione. Dietro nel frattempo si è creata la concorrenza tra chi vuole conquistare la fiducia del tecnico toscano e provare a conquistare un posto nelle rotazioni: Adzic o Miretti, nello specifico, possono essere la mossa a sorpresa, ma attenzione all’ipotesi McKennie. Dalla decisione sul giocatore statunitense dipenderà la posizione di Andrea Cambiaso: a sinistra come contro lo Sporting Lisbona martedì sera, oppure a destra con Kostic sulla corsia mancina.