Vlahovic resta il centro del progetto di Spalletti

Il futuro di Dusan Vlahovic sarà uno dei temi centrali del summit previsto tra dirigenza e area tecnica della Juventus. Al tavolo ci saranno John Elkann, Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Luciano Spalletti, pronto a chiedere garanzie precise sul progetto tecnico. Tra tutte le richieste dell’allenatore ce n’è una considerata fondamentale: trattenere Vlahovic. Per il tecnico bianconero, infatti, il centravanti serbo rappresenta un elemento irrinunciabile. Le ultime settimane hanno rafforzato ulteriormente questa convinzione. Dopo il rientro dall’infortunio, l’attaccante è diventato il principale riferimento offensivo della squadra. I numeri confermano questa centralità. Quattro gol nell’ultimo mese e un contributo offensivo decisivo nel finale di stagione. Il rendimento del serbo, però, non è bastato per conquistare la qualificazione alla Champions League. Restano i rimpianti per alcune occasioni mancate, compreso il gol annullato contro la Fiorentina che avrebbe potuto cambiare gli equilibri della corsa europea.

Il rapporto con Spalletti e lo stallo sul rinnovo

Il legame tra allenatore e giocatore rappresenta uno degli aspetti più importanti della vicenda. Spalletti ha più volte difeso il proprio attaccante, mentre Vlahovic ha risposto con disponibilità totale, giocando anche in condizioni fisiche complicate nel finale di stagione. Tra tecnico e centravanti si è creato un rapporto di fiducia molto forte. Proprio per questo l’allenatore avrebbe deciso di esporsi personalmente nella trattativa per il rinnovo, cercando di facilitare il dialogo tra società e entourage del giocatore. Il problema resta economico. L’accordo sull’ingaggio sarebbe ormai vicino, ma continuano a esistere distanze importanti sul bonus alla firma. La richiesta avanzata dall’entourage del giocatore supera gli otto milioni di euro, mentre la proposta della società sarebbe molto inferiore. Una differenza considerevole che continua a rallentare una trattativa ritenuta strategica.

La paura di Spalletti: perdere Vlahovic e ricominciare da zero

Dietro l’insistenza dell’allenatore esiste anche una preoccupazione concreta. Spalletti teme che la partenza del serbo possa costringere la Juventus ad affrontare un mercato offensivo complesso e rischioso. I recenti tentativi falliti per altri profili hanno aumentato queste preoccupazioni. Perdere Vlahovic significherebbe dover trovare un nuovo leader offensivo in un mercato con pochi centravanti disponibili e costi elevatissimi. Intanto l’incertezza continua ad attirare interessamenti importanti. Diverse società europee monitorano la situazione, mentre in Italia resta viva anche la possibilità di un inserimento del Napoli. La sensazione è che il summit delle prossime ore possa rappresentare un momento decisivo. Perché, almeno secondo Spalletti, il futuro della Juventus continua a passare soprattutto da Vlahovic.