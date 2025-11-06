Juventus, Spalletti avrebbe chiesto il rinnovo di McKennie

Luciano Spalletti è rimasto colpito da McKennie. Avrebbe già chiesto alla dirigenza, di procedere al rinnovo del contratto.

Il futuro di Weston McKennie in maglia bianconera è ancora tutto da scrivere. Il giocatore, nella sua avventura juventina, ha vissuto vari momenti, che in alcune situazioni lo hanno visto anche fuori dal progetto tecnico. Infatti, ricordiamo come il centrocampista statunitense, poco più di un anno fa, quando sulla panchina bianconera sedeva Thiago Motta, era stato messo fuori rosa. La società su richiesta del ex allenatore, aveva inserito il centrocampista nella lista degli esuberi. Nel mercato, però non si fece nulla e per necessità fu reintegrato in rosa.

Oggi con l’arrivo di Luciano Spalletti, la situazione potrebbe ribaltarsi. Il nuovo mister punta molto sullo statunitense. Vede in lui un giocatore ideale per il suo stile di gioco. McKennie grazie al suo dinamismo e alla sua abilità di adattarsi a più soluzioni tattiche, viene considerato un jolly ideale. Per tale motivo, il tecnico toscano avrebbe già chiesto alla dirigenza bianconera, di avviare la trattativa per il prolungamento del contratto.

Ad oggi il contratto del calciatore è in scadenza nel 2026. Ricordiamo come la passata stagione, c’erano stato dei contatti tra la società e l’entourage di McKennie, ma alla fine non si trovò un accordo. Oggi la situazione potrebbe essere diversa. Spalletti lo vorrebbe nella sua Juve del futuro e, questo sicuramente potrebbe essere un motivo in più per trovare un accordo. Rimaniamo in attesa, delle prossime mosse della dirigenza bianconera.