Juventus, Spalletti a Sky:” In questi giorni ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi”

Luciano Spalletti ha presentato la gara contro lo Sporting. Andiamo a leggere alcune delle sue dichiarazioni.

Mister Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare il match contro i lusitani. Qui sotto le sue parole:

LA VITTORIA CONTRO LA CREMONESE

“Sono stato contento di aver fatto determinate scelte a Cremona perchè mi hanno restituito delle informazioni per poter progredire con il lavoro. La vittoria di Cremona è merito esclusivo dei nostri calciatori. Le risposte dal campo sono state quelle corrette che mi aspettavo. Li ho trovati difficilmente lunghi, solo in qualche rara circostanza, ma ciò che mi ha colpito di più in questi primi giorni sono gli occhi con cui mi guardano questi ragazzi. I loro occhi raccontano la disponibilità e la voglia che ha questo gruppo”.

LO SPORTING CP

«Domani sarà una partita difficilissima, affronteremo lo Sporting CP che è una squadra che gioca bene a calcio. Da quando c’è Borges ha un’idea di calcio precisa. È difficile da leggere come squadra, loro sono bravissimi a cambiare ruoli e hanno una grande qualità sulla trequarti. La Champions League è una competizione affascinante. Se il calcio fosse un hotel, la Champions League sarebbe la sua camera più bella, la sua suite».

I SINGOLI

«Un buon punto di partenza per qualsiasi persona è domandare all’altro in quali condizioni sa rendere al meglio. Nel caso di Yildiz a domanda sulla sua posizione, ha risposto che gli piace giocare sia più largo, sulla corsia esterna, sia come seconda punta. Domani Kenan sarà a disposizione. Chi mi ricorda? Sicuramente, tra i più recenti che ho avuto, direi Khvaratskhelia. Chi ho allenato tanti anni fa e ha avuto meno visibilità di quella che avrebbe meritato è Di Natale. Yildiz è uno di quelli che alla fine della stagione riempie Instagram a tutti di belle giocate.

Cambiaso? Andrea è fondamentale per la nostra squadra. È un calciatore estremamente moderno. Nel calcio di oggi non ci sono più ruoli prestabiliti, ma bisogna sapersi destreggiare bene in più zone del campo. Andrea è un calciatore forte, fortissimo, ti offre tante soluzioni in campo. Se vogliamo trovargli un difetto deve diventare un po’ più bravo di testa.