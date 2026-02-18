Juventus, Spalletti a Mediaset: “Abbiamo cercato di fare qualcosa, ma l’abbiamo fatto male”

L’allenatore della Juventus ha commentato la brutta sconfitta contro la squadra turca.

Al termine di Galatasaray-Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset. Leggiamo le parole del tecnico bianconero:



“Abbiamo fatto 2-3 passi indietro, non siamo stati bravi a giocare. In inferiorità numerica abbiamo provato a gestire alcune fasi di gioco, ma lo abbiamo fatto in un modo e in una zona del campo sbagliata. Abbiamo cercato di fare qualcosa, ma l’abbiamo fatto male”.

SULLE RETI SUBITE: “Abbiamo subito 3 dei 5 gol dove ci sono state interpretazioni che hanno creato difficoltà”.

SQUADRA STANCA: “Questa situazione va sempre a toccare la personalità e il carattere che abbiamo. Queste partite ti smascherano, siamo stati smascherati, siamo tornati un po’ indietro e bisogna per forza reagire”.

LA GARA DI RITORNO: “Soltanto in una maniera, riuscendo a rimontare. Bisogna stare attenti, hanno contropiedisti e gente veloce davanti. Serve mantenerla sempre in equilibrio tatticamente”.