Al termine della gara del Via del Mare, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico.

Non siete riusciti a chiudere la gara? “Questo non è un problemino. Per vincere le partite dobbiamo fare gol. Le intenzioni devono essere quelle. Ogni tanto si va a giocare per levarcela dai piedi e non per creare una superiorità. Stasera, come altre volte, si passa dei periodi di partita dominanti e poi dei down di superficialità che non si possono concedere. Se il livello è quello di mettere in discussione sfide simili allora c’è qualcosa che abbiamo sbagliato. Noi dobbiamo vincere le partite e non sperare di vincere. Poi noi abbiamo avuto Vlahovic impattante e che ha una faccia di ca**o”.

Serve più cattiveria? “Assolutamente sì. Se si fanno cose con troppa leggerezza si sbaglia. Noi non riusciamo ad essere costante per un periodo. Noi giochiamo la palla non per determinare, ma per toglierla dai piedi. Noi dobbiamo andare a vincere le partite. Nella vita non si può avere tutto semplice. C’è una strada da percorrere, ci possono essere ostacoli e devi essere bravo a fare spallate e se ti capitano due gol devi farli”.

Vlahovic può restare? “È chiaro che deve rientrare dentro i parametri. La società ha tentato di avere un contratto del genere e farà un nuovo tentativo. E’ chiaro che lui ha la qualità che ci vuole anche per dare delle spallate”.