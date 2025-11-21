Juventus, Soviero: "Gesto fatto a Del Piero? In questi anni..."

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport l'ex portiere della Reggina ha parlato di un episodio vissuto in un match contro la Juve

In un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport Salvatore Soviero, ex portiere della Reggina, ha parlato di un episodio che lo ha visto protagonista in una gara di campionato disputatasi diversi anni fa contro la Juventus allo stadio Granillo. Di seguito le sue parole in merito a tale episodio:

“Tanti mi conoscono più per il gesto fatto a Del Piero che per le mie parate, e questo mi dispiace. Mi diedero dell’omofobo per essermi toccato l’orecchio insultandolo? In questi anni ho letto davvero tante cazzate, so che Alessandro l’ha presa sul ridere. Oggi verrei arrestato in campo, anche per questo ho smesso. C’è un perbenismo esagerato, non si può più dire nulla“.