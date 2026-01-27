Juventus, Sorrentino elogia Locatelli: “Oggi il vero leader della squadra è lui”

Stefano Sorrentino è sicuro: in questo grande momento per la Juventus il vero leader è Manuel Locatelli.

L’ex portiere e oggi opinionista tv Stefano Sorrentino, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Tra i tanti temi toccati, si è soffermato sulle prestazioni di Manuel Locatelli. Leggiamo le sue parole:

“Ci stiamo dimenticando di un giocatore che è stato criticato, se ne sono dette tante su di lui, da noi anche è stato criticato, ma il vero giocatore, il vero leader in questo momento della Juventus è Locatelli. Non l’ho ancora sentito nominare da nessuno, non ho letto ancora niente. Vi posso garantire che dal vivo, mercoledì, settimana scorsa e contro il Napoli, ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore.

Uno che tutte le volte con la sconfitta, con la vittoria, ma soprattutto con le sconfitte, è venuto qua, ci ha messo la faccia e ha risposto a tutti quanti noi in modo educato a tutte le nostre domande. Quindi bisogna fare i complimenti a Spalletti che sta tirando fuori il miglior Locatelli che c’è“. Così Stefano Sorrentino.