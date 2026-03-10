Juventus, la società vuole il quarto posto a tutti i costi!

La dirigenza ha dichiarato il suo obbiettivo per non complicare i piani per il futuro: la Juventus deve partecipare alla prossima Champions.

Tuttosport stamattina ha dedicato la loro prima pagina alla Juventus. “O Champions o Champions”, scrivono nella loro pagina d’apertura. Un titolo che non lascia spazio ad interpretazioni. Tra il capitolo rinnovi e la lotta per il quarto posto, la società ha recapitato il messaggio alla squadra: la Juventus deve giocare la prossima stagione in Champions League. Una qualificazione importante sotto tanti punti di vista. Il primo, il più importante, quello economico. Con la sola qualificazione, infatti, sono garantiti 18,8 milioni di euro ancor prima di scendere in campo. Una cifra importante che permetterebbe di ribaltare anche i pronostici del mercato estivo. Nuove priorità di valore maggiore, ma anche nuovi armi e stimoli per Spalletti sulla panchina bianconera. Il calciomercato dipenderà tantissimo dalla posizione finale in classifica della Vecchia Signora.

È stato John Elkann a spronare il suo allenatore e i giocatori a dare il massimo in questo finale di stagione. Non vuole dare ulteriori scossoni al bilancio della Juventus, per questo li ha responsabilizzati. Preoccupano anche le parole del professor Bava: “In caso di mancata qualificazione sarebbe già tanto appianare le perdite. E diventerebbe a rischio anche il futuro di Yildiz“.

Una Juventus, dunque, che non può sbagliare neanche una partita.