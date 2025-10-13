Juventus, ecco entro quando la società vuole tornare a vincere

La Juventus vuole tornare a vincere, dopo anni segnati da un equilibrio tra conti economici da sistemare e sogni di campo da raggiungere

L’obiettivo che la Juventus ora si prefigge di raggiungere è quello di tornare a vincere. Per troppo tempo, infatti, il club bianconero ha dovuto impostare la propria politica societaria sulla base di un equilibrio tra conti economici da sistemare e sogni di campo da voler conquistare.

Adesso, l’intenzione del club bianconero sarebbe infatti quella di tornare ad aggiudicarsi trionfi utili per dar vita a un nuovo ciclo vincente. Il dg bianconero Comolli, da questo punto di vista, è stato scelto proprio per questo obiettivo, per convertire la pazienza in successi mediante una pianificazione che, però, ha già una data di scadenza ben specifica, vale a dire due anni.

Due anni è infatti l’arco temporale fissato dalla società bianconera per ritornare al vertice e per strutturare una squadra che torni ad essere temuta sia in Italia che in Europa. Per far ciò, però, serviranno importanti risorse, e in tal senso il prossimo aumento di capitale (che dovrebbe essere annunciato a ridosso della prossima riunione del Cda, prevista il 7 novembre) rappresenterà il primo segnale concreto.