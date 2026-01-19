Juventus, la società annuncia la partnership con UniCredit: la nota del club

La nota attraverso la quale la Juventus ha annunciato la la partnership con UniCredit: il comunicato del club bianconero

Mediante un comunicato ufficiale la Juventus ha annunciato la collaborazione con UniCredit. Questa la nota ufficiale del club bianconero:

“Juventus Football Club è lieta di annunciare la partnership con UniCredit, che unisce due brand prestigiosi che hanno in comune l’obiettivo di innovare e avvicinarsi ancora di più ai tifosi, offrendo esperienze uniche che spaziano dal mondo digitale a quello reale.

I tifosi bianconeri potranno usufruire di servizi di valore offerti da buddy, la filiale digitale di UniCredit sempre disponibile via chat 24/7. Pensata per le nuove generazioni e per chi desidera una gestione semplice, trasparente e mobile delle proprie finanze, buddy unisce tecnologia, sicurezza e libertà di utilizzo, permettendo di gestire tutto ovunque tu sia.

“Questa partnership rappresenta l’incontro tra due eccellenze, Juventus e UniCredit.” Ha dichiarato Damien Comolli, Chief Executive Officer di Juventus, “Il prestigio dei nostri brand nasce da una solida tradizione e si rinnova attraverso la capacità di generare valore concreto, fondendo storia, innovazione e tecnologia per avvicinarci ancora di più alla nostra community.”

Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, ha dichiarato: “UniCredit crede nello sport e nella sua straordinaria capacità di accendere passioni, creare connessioni e generare innovazione. La collaborazione con Juventus, brand calcistico amato e riconosciuto in tutto il mondo, farà vivere ai nostri Clienti e ai tifosi la passione sportiva in prima persona, offrendo loro esperienze uniche e indimenticabili in un nuovo ecosistema digitale”.

Grazie a questa collaborazione, Juventus prosegue il suo percorso verso un modello di fidelizzazione sempre più interattivo e tecnologico, in cui innovazione e intrattenimento si fondono per generale valore concreto per i tifosi.

Buddy UniCredit, allo stesso tempo, conferma il suo impegno nel creare un ecosistema digitale capace di avvicinarsi alle passioni dei Clienti, unendo tecnologia e spirito sportivo per offrire nuove esperienze ed emozioni, dentro e fuori dal campo.