Juventus, “NEVER AGAIN” lo slogan contro ogni discriminazione

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale , la Juventus ribadisce con forza la propria posizione: il razzismo non ha spazio nel calcio, oggi come in futuro. Un messaggio chiaro, che il club bianconero ha voluto rilanciare con iniziative concrete dentro e fuori dal campo, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo e costante. Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha lanciato lo slogan “NEVER AGAIN” e ribadito le iniziative della società.

In occasione della sfida contro il Sassuolo, le due squadre si riuniranno al centro del campo nel pre-partita per un gesto simbolico ma significativo. Un’iniziativa condivisa da entrambe le società, pensata per richiamare l’attenzione su un tema ancora troppo attuale. Lo scopo è quello di ribadire come la lotta al razzismo debba superare ogni rivalità sportiva. Il calcio, in questo senso, può e deve rappresentare uno strumento di inclusione e responsabilità sociale.

Nonostante i progressi degli ultimi anni, gli episodi di discriminazione continuano a verificarsi, sia negli stadi sia sui canali digitali. Diversi giocatori bianconeri, tra cui Jonathan David, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Weston McKennie e Dušan Vlahović, sono stati coinvolti in episodi di questo tipo. Proprio per questo, il club ha adottato una linea di assoluta fermezza: tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione. All’Allianz Stadium sono già stati presi provvedimenti contro tifosi responsabili di comportamenti razzisti, indipendentemente dalla squadra sostenuta. Il messaggio è netto: chi discrimina non è il benvenuto. “NEVER AGAIN” è lo slogan lanciato dalla Juventus tramite il proprio sito ufficiale.

La policy “People First” e “Keep Racism Out”

L’impegno della Juventus non si limita però alle prese di posizione istituzionali. Attraverso la policy “People First”, il club promuove quotidianamente valori di inclusione, rispetto e uguaglianza, coinvolgendo tutte le componenti della propria realtà: giocatori, staff, dipendenti, tifosi e partner. Un approccio che punta a costruire una cultura condivisa, capace di incidere nel lungo periodo.

Parallelamente, la società è attiva anche sul fronte educativo con il progetto “Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out”, promosso dalla Lega Serie A insieme al CSI. In occasione della gara contro il Sassuolo, quaranta ragazzi provenienti dagli oratori del territorio vivranno l’esperienza dello stadio, mentre il 29 aprile l’Allianz Training Center di Vinovo ospiterà una nuova tappa dell’iniziativa, coinvolgendo settori giovanili e progetti come Juventus One.

Le iniziative anche della Juventus Women

La lotta contro ogni tipo di discriminazione si estende lungo tutta la stagione e che trova espressione anche in momenti simbolici, come la coreografia “SELMA – The Step of Justice”, realizzata in occasione della sfida di UEFA Women’s Champions League Juventus–Manchester United. Un’iniziativa che conferma la volontà del club di promuovere inclusione e consapevolezza, dentro e fuori dal campo.