Juve, Montolivo a Sky: “I bianconeri ora sono una squadra con una grande identità”

Lorenzo Focolari – 5 Febbraio, 12:38

Riccardo Montolivo è sicuro: “Spalletti ha fatto una grande lavoro in queste settimane e la Juve adesso è un’altra squadra”.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Montolivo si è soffermato sul momento positivo che sta vivendo la squadra di Spalletti. Leggiamo le dichiarazioni dell’ex centrocampista:

La Juve, onestamente, la vedevo un po’ indietro. È cresciuta molto e adesso torna a far paura per quanto riguarda la Champions League perché è diventata una squadra con una forte identità, una squadra che riesce a tirare fuori tutte le sue qualità. Quindi il lavoro di Spalletti, è stato veramente un lavoro importante in queste settimane”.