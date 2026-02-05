Juve, Montolivo a Sky: “I bianconeri ora sono una squadra con una grande identità”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Montolivo si è soffermato sul momento positivo che sta vivendo la squadra di Spalletti. Leggiamo le dichiarazioni dell’ex centrocampista:
“La Juve, onestamente, la vedevo un po’ indietro. È cresciuta molto e adesso torna a far paura per quanto riguarda la Champions League perché è diventata una squadra con una forte identità, una squadra che riesce a tirare fuori tutte le sue qualità. Quindi il lavoro di Spalletti, è stato veramente un lavoro importante in queste settimane”.