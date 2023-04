Penalizzazione Juventus / UFFICIALE: rinvio a giudizio! Cosa succederà

Intorno alle 18.20 di oggi 20 Aprile, è stata emessa l'attesissima sentenza sul ricorso presentato dalla Juventus relativo alla penalizzazione di 15 punti in classifica. Ricorso che è stato accolto. Dunque, verrà effettuata una nuova valutazione sulla penalizzazione. Il Collegio di Garanzia ha deliberato per il rinvio alla Corte d'Appello Federale, che adesso dovrà rimodulare la sentenza, che potrebbe vedere diminuire i punti di penalizzazione ma con l'aggiunta di un ammenda commiata alla società. Ma non solo. Quello che potrebbe accadere è anche altro. La pena potrebbe infatti essere completamente tramutata in una pena pecuniaria. Che significa?

La Juventus riprende i 15 punti, ci sarà una nuova valutazione

La Corte d'Appello Federale avrà trenta giorni di tempo per deliberare, ma nel mentre la Juventus riavrà (per ora) i 15 punti in classifica. Alcuni dirigenti della Juventus - come Nedved - sono stati assolti e dunque (in vista del nuovo procedimento) anche la posizione della Juve sarà molto probabilmente rivista con un alleggerimento della pena. Una notizia comunque importantissima non solo per il prossimo futuro della Juventus in questa stagione, ma anche per la pianificazione della prossima annata. Quello che è accaduto ha senza dubbio segnato il percorso della stagione juventina quest'anno e adesso, non rimane altro da fare che dare lo sprint finale in vista di un'ultima parte di stagione che potrebbe rivelarsi sorprendente.