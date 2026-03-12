Juventus, altro rientro! Si rivede Milik in campo

L'infermeria della Juventus si sta svuotando nel corso delle settimane. Durante l'allenamento di oggi, è sceso in campo anche Milik.

Si ripopola il reparto offensivo della Juventus. Dopo il rientro importante di Vlahovic, oggi è tornato anche Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco non gioca una partita ufficiale in Serie A dal maggio del 2024, contro il Monza. L’ultima partita in cui ha messo piede in campo è stata l’amichevole tra Polonia e Ucraina del 7 giugno dello stesso anno. Da quel momento sono iniziati i problemi.

Milik ha dovuto saltare gli Europei a seguito di un intervento al ginocchio sinistro, al menisco mediale. Sono soltanto i primi infortuni, da lì in avanti inizierà un vero e proprio calvario per il giocatore polacco. Sono ancora fermi a zero i minuti giocati nelle ultime due stagioni. Nella scorsa non è mai riuscito neanche a rientrare nei convocati. A giugno 2025 era riuscito a strappare una convocazione per il Mondiale per Club, senza mai scendere in campo. Poi un altro infortunio, mentre lavora in palestre prima dell’inizio della stagione. Riesce a rientrare nel girone d’andata, con due convocazioni contro Roma e Pisa. Sembra un loop che si ripete: viene convocato, non gioca, si infortuna di nuovo.

Ora il bomber polacco è tornato. Oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo con i compagni. Inizia gradualmente ad aumentare l’intensità e i ritmi di gioco. Nelle partitelle è arrivano anche il gol, che dovrebbe essere il pane quotidiano per l’ex Napoli.

Il suo rientro in campo non è prevedibile, ma si può presupporre una convocazione nelle prossime partite. Arek Milik ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2027, e non vuole deludere le aspettative dei tifosi. Già tornare in campo sarebbe un traguardo incredibile. Se la buona sorte lo accompagnerà, può ancora essere un giocatore fondamentale per la sua squadra.